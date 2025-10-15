Среща на военните министри на страните от НАТО в Брюксел. По време на форума генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че пактът притежава всички необходими средства за защита и цената ще бъде висока за тези, които я поставят на изпитание.

Инцидентите с дронове във въздушното пространство на държави членки на НАТО очаквано беше горещата тема. „Много е трудно да се определи дали даден акт е умишлен, или не“, коментира Марк Рюте.

Но реакциите на съюзниците след нарушенията на въздушното пространство на Полша, Румъния, Естония, Дания и Норвегия бяха правилните, категоричен беше той. Неговият пример за бърза реакция: 9 съюзнически държави незабавно се включиха в началото на месеца, за да съдействат на Дания да се защити от дронове. Учим много и от Украйна, каза Рюте като я нарече световен шампион в използването на дронове и антидронове.

„Няма да унищожаваме всеки самолет във въздушното пространство на НАТО, ако той НЕ представлява непосредствена заплаха. Но ако представлява заплаха, мога да ви гарантирам, че нашите военни имат всички права да направят каквото е необходимо, за да няма повече заплаха от него. Струва ми се важно и руснаците да го знаят. Да имаме доверие в нашите военни! Те са най-квалифицираните“, Марк Рюте, генерален секретар на НАТО.

На срещата стана ясно, че Германия желае да оглави въздушен щит за Европа.

Гореща тема беше и планът с името „Пърл“, който предвижда закупуването на американско оръжие за Украйна, като разноските от него се поемат от съюзниците. За момента около 15 държави участват или възнамеряват да се включат в плана. Темата е изключително важна само два дни преди поредната среща в Белия дом между президентите Тръмп и Зеленски.



Тази вечер темата отбрана продължава в Брюксел. В по-тесен формат, военните министри на 27те от ЕС се събират при първия европейски дипломат Кай Калас. Утре ще знаем какво точно се съдържа в плана за европейска отбрана, който ще бъде предложен и на лидерите на 27-те идната седмица.

