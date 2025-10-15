Европейският съюз планира да въведе в действие нова система за защита от дронове до края на 2027 г. като част от усилията си да се противопостави на руската заплаха, съобщиха официални представители.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за първи път предложи създаването на „стена от дронове“ миналия месец, само часове след като самолети на НАТО свалиха руски безпилотни летателни апарати над Полша. Първоначално инициативата беше насочена към укрепване на източната граница на ЕС, но обхватът ѝ беше разширен, след като мистериозни дронове бяха засечени и над западни държави.

Брюксел иска проектът, който вече носи името „Европейска инициатива за защита от дронове“, да заработи частично до края на 2026 г. и да бъде напълно оперативен до края на 2027 г. Инициативата е сред водещите проекти, които Европейската комисия ще представи като част от пътна карта за подготовката на блока за евентуална атака от Русия до 2030 г.

Успоредно с това се разработва и по-широка програма „Eastern Flank Watch“, насочена към укрепване на противовъздушната отбрана по границите на ЕС, които са най-близо до Русия. Очаква се министрите на отбраната на страните членки да проведат първоначални обсъждания по проекта, а лидерите да дадат политическата си подкрепа на среща на върха следващата седмица.

ЕС възнамерява да използва опита на Украйна, натрупан по време на войната, за интегриране на по-евтини технологии за борба с дронове. Въпреки това двугодишният срок за пълното завършване на проекта остава амбициозен. Засега няма конкретна оценка на общата му стойност.

Първоначалната идея за „стена от дронове“ срещна скептицизъм от страни като Германия, които изразиха опасения, че инициативата може да припокрива функциите на НАТО. Берлин и Париж също са предпазливи по отношение на твърде активната роля на Европейската комисия в сферата на военните планове, която традиционно е в правомощията на националните правителства.

Държави от южната част на ЕС настояха инициативата да не се фокусира само върху източните членки. По-рано този месец фон дер Лайен обяви, че проектът ще има по-широк обхват и може да бъде използван и за справяне с други проблеми, като например незаконната миграция.

