Германската федерална полиция ще има право да сваля дронове. Това заяви министърът на вътрешните работи Александър Добриндт след поредица от инциденти с дронове, за които Берлин обвинява Русия, пише АФП.

При представянето на законопроекта Добриндт каза, че полицията ще може да използва устройства за заглушаване или да предприема „физически мерки, тоест да прехваща и сваля дронове“.

Германия се учи на съвременни методи за защита от дронове от своите съюзници Израел и Украйна, посочи той.

Федералната полиция ще получи и допълнителна структура за разработка и изследвания в областта на защитата от дронове.

Германия, основен поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу Русия в рамките на НАТО, съобщи за множество забелязани дронове през тази година над военни бази, промишлени обекти и друга критична инфраструктура.

Миналия уикенд дронове, забелязани над Мюнхен, два пъти затвориха летището на града, като хиляди пътници останаха на земята, след като полетите им бяха отменени или пренасочени.

„Нашето подозрение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ARD.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK