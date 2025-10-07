Концепцията за „Стената от дронове“ не е разработена и все още говорим само за политическо намерение. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия, цитиран от БГНЕС.

Към министър Запрянов депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев отправи въпроса с какво ще се включи България в т.нар. „стена от дронове“. От своя страна министърът на отбраната отговори, че страната ни участва активно в обсъждането на концепцията.

„Все още концепцията не е изяснена. Ние разглеждаме създаването на тази система от системи с грантови финансови средства от ЕС. Това, което ние сега правим е, наличните ни сили и средства, които имаме, да бъдат засилени . Ако изграждаме антидрон стена, би следвало всички съюзници да бъдат включени, затова говорим още за политическо намерение ", уточни Запрянов.

Мирчев зададе уточняващ въпрос, а именно планира ли българската държава да се обърне към украинците, а военният министър допълни, че ще използваме техния опит. Попитан кога е открит течът на гориво в самолета F-16, Запрянов заяви: „Още при прелитането на F-16 имаше такава симптоматика. Няколко месеца загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система", каза той. По думите му разходите по ремонта ще поеме Lockheed Martin, тъй като са в гаранция.

По време на изслушването в парламентарната комисия по отбрана стана ясно още, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи и българските технологични компании имат възможността да се наложат на европейския пазар.

По отношение на дроновете няма стандартизиран процес, включително и на ниво НАТО. Министерството на отбраната има намерение да води преговори за усилване охраната на българското въздушно пространство със средства на съюзниците, стана ясно още изслушването на военния министър в ресорната комисия.

„Заради ремонта на авиобаза „Граф Игнатиево“ не можехме да приемаме съюзни самолети за Air Policing, но сега вече можем, коментира министърът на отбраната Атанас Запрянов в Народното събрание по повод охраната на въздушното пространство“, каза още министърът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK