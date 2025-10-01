Неформална среща на европейските лидери се провежда в Копенхаген. Тя е на фона на нарастващи заплахи за сигурността в Европа. В центъра на разговорите са общата отбрана и войната на Русия срещу Украйна. България е представена от премиера Росен Желязков.

Той заяви, че в дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на Източния фланг.

Серията от нарушения на европейското въздушното пространство от руски изтребители и безпилотни апарати изведе плановете за т.нар. „стена срещу дронове“ на върха на дневния ред.

„Виждаме, че Русия тества нашата решимост. Това са времена, когато е абсолютно наложително да сме единни, за да се справим с тези предизвикателства“, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Българският премиер заяви, че в голямата си степен позицията на страната ни съвпада тази на НАТО, а защитата на източния фланг не е самоцел, а проактивно действие, свързано с провокациите на Руската федерация по границите на страните членки от фланга.

„Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса“, добави още министър-председателят и изтъкна, че е важно Съюзът да не се пази само от една страна. Попитан от представителите на медиите как ще участва България, министър-председателят посочи, че това ще става посредством заявените проекти чрез възможностите по линия на европейския механизъм „Safe“.

Попитан за предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията, свързани с разширяването на Европейския съюз, да се взимат с квалифицирано мнозинство, премиерът Росен Желязков припомни, че доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения.

В центъра на разговорите е и въпросът дали замразените руски активи в Европа, които са около 140 милиарда евро, да бъдат използвани в подкрепа на Киев. Кремъл определи идеята като ''кражба'' и се закани да преследва държавите, които използват руските активи.

В Копенхаген премиерът Росен Желязков коментира и вътрешнополитически теми за България, свързани с бюджета на държавата. Министър-председателят посочи, че в момента дефицитът е 2,4%. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано, а за 2026 година ще внесем до края на месец октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%, заяви Желязков. Премиерът изтъкна, че през настоящата година България има рекордно увеличение на постъпленията - 6 милиарда лева повече от 2024 година.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът Росен Желязков изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.

