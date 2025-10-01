dalivali.bg
Първият бюджет в евро: Депутатите в спор дали дефицитът ще прехвърли тавана

Изпълнителната власт е категорична - постъпленията нарастват

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:06 ч. 01.10.2025 г.

Спор в парламента. Според опозицията, дефицитът в бюджета ще надхвърли с много тавана от три процента, а управляващите бяха категорични, че приходните агенции работят добре. Очаква се бюджетната процедура в парламента да е през октомври и ноември.

„Фискалният съвет вече говори за 5,1-проценотв дефицит, което е шокиращ рекорд в новата история на България. Те ще опитат счетоводни хватки, това е ясно, но ситуацията е крайно обезпокоителна. Ако не бъдат взети спешни мерки, отиваме към румънски сценарий – вдигане на данъци, ДДС и акцизи“, каза Мартин Димитров от ПП-ДБ

Премиерът Росен Желязков заяви: „Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирана. За 2026 г. ще внесем до края на месец октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%. Тази година България има рекордно увеличение на постъпленията - 6 млрд. лв. повече от 2024 г.“.

Според финансовото министерство постъпленията нарастват с 13,3 % (6 171,0 млн. лв.) спрямо отчетените към август 2024 година. „За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 14,9 % (5 593,6 млн. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19,8 % (1 285,5 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708,1 млн. Лева“, уточняват от ведомството.

Спор в НС за финансите на държавата след препоръките на МВФ

„Приходните агенти се справят. Надявам се. Има две теми, които правителството трябва да се справи. Това е водата и цените“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ресорното министерство уточнява, че данъчните постъпления са в размер на 43 122,1млн. лв., което представлява 60,9 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,9 % от общите постъпления по КФП за периода: „Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на  мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината“.

Неданъчните приходи са в размер на 7 767,7 млн. лв., което представлява 64,8 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други“, уточняват от МФ.

„Ние сме категорично против вдигане на данъци – знаете нашата политика. Да се хващат да работят проходната агенция и митниците“, коментира лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

МВФ препоръчва прогресивен данък за физическите лица, вместо плоския от 10%

Разходите по КФП към август 2025 г. възлизат на 57 876,6 млн. лв., което е 59,8 % от годишните разчети: „За сравнение, разходите по КФП към  месец август на 2024 г. бяха в размер на 48 172,1 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството  в размер на 1 200 млн. лв.”

Финансовото министерство посочват, че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5 215,0 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП): „То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3 400,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 815,0 млн. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС, в размер на над 1,8 млрд. лв“.

