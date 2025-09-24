Спор имаше днес в парламента за финансите на държавата – реакции предизвикаха препоръките на Международния валутен фонд (МВФ).
От „Демократична България“ обвиниха властта, че бюджетът е „пробит“, а дефицитът – „изпуснат“.
От „Продължаваме промяната“ предлагат отново да има такса за транзит на руски газ през България.
Те внесоха същия законопроект и през януари. Очакванията им са това да донесе 3 млрд. лв. в държавния бюджет.
Подобна такса имаше през 2023 г., но тогава тя беше отменена заради влизането на България в Шенген.
Управляващите отхвърлиха идеята за възстановяването на таксата за транзит на руски газ.
МВФ препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита
Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.
Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лв.
За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.
България няма да променя данъчната си система и политика, увери министърът на финансите Теменужка Петкова.
