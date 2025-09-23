Международният валутен фонд (МВФ) има още препоръки за фискалната политика на България.

Експерти на фонда са у нас на ежегодната си визита и днес ще представят заключенията си.

Миналата седмица пред депутатите от бюджетна комисия те препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита

Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.

Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.

За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.

Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност.

По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK