Международният валутен фонд (МВФ) има още препоръки за фискалната политика на България.
Експерти на фонда са у нас на ежегодната си визита и днес ще представят заключенията си.
Миналата седмица пред депутатите от бюджетна комисия те препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита
Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.
Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.
За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.
Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност.
По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро.
