„Може би ще говорим за наднормен дефицит с няколко процента“. С тези думи започна интервюто на председателя на Фискалния съвет на България и бивш финансов министър Симеон Дянков в предаването „Тази сутрин“ на bTV.

В началото на седмицата Дянков предложи ДДС да се вдигне от 20% на 22%, за да се осигурят нужни за бюджета средства. Премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест.

„Правенето на бюджет е сравнително лесно – имаш приходи, имаш разходи. Или трябва да вдигаш приходите, или трябва да намаляваш разходи. Това, което Фискалният съвет предложи, беше начини за увеличаване на приходите, които в България не вървят добре тази година. За следващата ще е още по-сложно. Когато премиерът казва: „Не, това няма да го пипаме“, значи остават само да се намаляват разходите. А шансът това да стане го няма реално. И влизаме в бюджетната процедура за 2026 г. с вързани ръце“, коментира Дянков.

Председателят на Фискалния съвет обяви, че експертите са предложили и други варианти за увеличаване на приходите в бюджета и един от тях е бил за данък свръхпечалба за банките, какъвто вече има в 16 държави от Европейския съюз, както и увеличаване на местните данъци и такси, които не са променяни от много години.

Според него един от лошите варианти е вдигането на осигурителните вноски, защото ще засегне всички работещи и бизнеса, който осигурява работа.

„Дефицитът към края на юли вече е над 2%. За сравнение, последния път в България, когато дефицитът към края на юли е бил над 2%, е 2014 г. Тогава завършихме годината с 5,4% дефицит. Сега вървим нататък“, предупреди Симеон Дянков.

По думите му вече има дупка от половин млрд. лв. (500 000 лв.) в бюджета за 2026 г., защото банките са платили предварително корпоративния си данък.

Той обясни, че банките са се съгласили предварително да платят този данък срещу това да не им въведат данък свръхпечалба.

Целия разговор гледайте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK