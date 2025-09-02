Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава. Така премиерът Росен Желязков опровергава тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други налози.

От Бургас властта откри Националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

„Българските граждани трябва да знаят, че БНБ ще превалутира левове в евро без ограничения във времето по фиксирания курс 1,95583 – неограничено във времето и без такси“, заяви Теменужка Петкова, министър на финансите.

БНБ е готова за въвеждането на новата валута у нас от 2026 г., доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход - обясни гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев.

Управителят на БНБ обясни, че бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото, защото от 2026 г. отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.

Радев коментира, че истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите. „За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи“ каза Радев.

