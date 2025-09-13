dalivali.bg
Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Италианците – без лятна почивка: Заради по-скъпи наеми, ресторанти и услуги

Сменя стрелки и сигнализира за идващи влакове: Как един бабуин се превръща в служител на месеца?

„Да изчистим България заедно“: Екипът на летище „Васил Левски“ преобрази столично училище

Северна Корея издава смъртни присъди за гледане на чужди филми

Колкото златото?България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Във вените ѝ тече... шоколад: На гости в работилничката на Михаела във Враца
Предавания Тази събота и неделя

Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?

„От 20 и няколко милиарда дълг преди 4 години сега сме към 60 милиарда, а към края на мандата – ще наближим 90 милиарда“, отбеляза финансистът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:45 ч. 13.09.2025 г.

„Сметката на управляващите в края на годината няма да излезе. През последните 4 години аз съм основният критик на бюджетната политика на всичките правителства, които управляваха през това време. През предишните 20 години – откакто бях в първото правителство до 2021 година, много рядко съм говорил за бюджети. А сега в над 100 интервюта вероятно в 98 от тях съм говорил преобладаващо за проблемите на бюджета“.

Това коментира в „Тази събота“ финансистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

По думите му причината е в това, че преди е имало пари – излишъци, а сега има дефицити.

„Всеки път, като се появява при вас, дългът е с милиарди повече от предния път – от 20 и няколко милиарда дълг преди 4 години сега сме към 60 милиарда, а към края на мандата – ще наближим 90 милиарда“, посочи Николай Василев.

Николай Василев: След 2021 г. политиците ни прахосаха десетки милиарди

„Както смятам, че националният отбор не трябва да губи с 0:3, за да го броим, че не е тотално гола вода, смятам, че бюджетът през всичките тези години можеше и трябваше да бъде на излишък“, отбеляза финансистът.

„Най-голямата пакост, която политиците направиха през последните години, е, че успяха да кажат на обществото, че 3% дефицит било добре. Основният пакостник е един след 2021 година, сега той не управлява“, коментира той и потвърди, че говори за Асен Василев.

Николай Василев посочи, че е очаквал следващото по-дясно правителство да има друга политика и да престане с дефицитите и дълговете.

Николай Василев: Уважаеми зрители, ще има забогатяване в еврозоната

"Един месец по-късно те гласуваха най-катастрофалния бюджет след Виденов", отбеляза Николай Василев.

По думите му липсва политическа воля.

"Нямам критики към приходната част, не смятам, че държавата трябва да вдига данъци. Даже бих предложил да се намали с 1% - до 9%, плоския данък и данъка печалба за фирмите. А кой заложи, че ДДС трябва да порасне с 30 и няколко процента, което е абсолютно възможно - нека той да каже, това е невъзможно", коментира финансистът.

"Заедно със счетоводните шмекерии, които правим в момента, разходите през тази година за първи път ще надминат 100 млрд. лева", посочи той.

Николай Василев: Българската нация върви към стопяване

Той посочи някои от "шмекериите" - "със 7 милиарда увеличаваме капитала на държавни дружества.  За енергетиката - ще строим АЕЦ, ПАВЕЦ-ове". Какво прави ББР с нов капитал от 4 милиарда лева - това банка ли е или е втори държавен бюджет? Без обществени поръчки, без конкурсии, политиците си знаят защо. Как точно ББР някой ден ще си върне тези 4 милиарда?", коментира Николай Василев.

"Мого ми е любопитно, като дадем 4 милиарда за гениални общински проекти, раздадени предимно на политически правилните кметове, как точно ББР някой ден ще се върне тези 4 милиарда? Цялата българска приватизация за целия преход от 35 години има по-малко приходи, отколкото държавата ще налее в тези две структури само тази година. Ние в държавен комунизъм ли живеем в момента? Защо правихме преход? Пазарна икономика ли имаме или имаме съветска икономика?", попита експертът.

Николай Василев: Разочароващ е бюджетът за 2025 г.

"Другата по-малка счетоводна шмекерия е, че накарахме банките да си платят авансово данъка за следващата година", допълни още той.

Според него прахосваме разходите.

Николай Василев посочи, че иска да съобщи и за две хубави неща у нас.

"Този месец има една българска фирма от технологичния сектор, която си листва акциите на франкфуртската борса, и през последния месец, за първи път в историята получи пазарна оценка - капитализация от над 1 милиард евро", отбеляза той.

И другата новина.

„В моята младост работих в големите инвестиционни банки в Токио, Ню Йорк и Лондон. И в тогавашните времена заплатите, които човек можеше да получи в България, в каквато и да е работа, бяха примерно 10-20 пъти по-ниски, отколкото в чужбина. Една от стажантките в нашата фирма получи предложение за работа от лондонски банки в града и от фирми в България. Сега заплатата, която тя прие в София, е с 30% по-висока номинално от тази в Лондон. Това означава това, че заплатите в България също много са пораснали“, посочи финансистът.

Какво още коментира Николай Василев - чуйте във видеото.

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Стъпка по стъпка за перфектни "Гужер"
Стъпка по стъпка за перфектни "Гужер"
Снимка: Ще излязат ли държавните сметки?
Ще излязат ли държавните сметки?
Снимка: По следите на водната криза
По следите на водната криза
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс