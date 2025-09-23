Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро. То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите й правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив.

За да можем да гарантираме този плавен и справедлив преход, правителството заедно с Българската народна банка организира информационната кампания по места. За нас е от ключово значение да бъдем лице в лице с всички вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и на всички ваши притеснения. Планирали сме и организираме в момента над 100 събития на територията на цялата страна, посочи министърът.

Теменужка Петкова обърна внимание на няколко мита, които се разпространяват от хората, които са против въвеждане на еврото в страната. Първият мит е, че цените на стоките и услугите ще се увеличат, защото ние ще въведем еврото, което е абсолютно невярно, защото цените се увеличават в резултат на други икономически фактори, каза министърът.

Вторият мит, който се разпространява, е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това категорично не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и българският бизнес да загубят. Българската народна банка ще превалутира левове в евро без ограничение във времето и то по фиксирания курс, без каквато и да било такса. Търговските банки и българските пощи в първото шестмесечие на 2026 г. също ще превалутират левове в евро абсолютно безплатно по фиксирания курс.

Третият мит е, че България ще стане по-бедна, че стандартът на живот на българските граждани ще бъде понижен, което категорично не е така. Всеки един от нас има възможност да пътува, ние пътуваме из Европа, децата ни учат в Европа, наши близки работят там и всеки може да види какъв е стандартът на живота в държавите членки, присъединили се към еврозоната. Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова.

Тя увери, че в лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, с който заедно ще извървят успешно пътя, свързан с въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 година.

