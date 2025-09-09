Гаранциите за сигурност за Украйна - във фокуса на първата пленарна сесия от новия политически сезон за европейските депутати.

Евродепутатите отново не са единодушни за напредъка на Киев за присъединяване към общността на ЕС, въпреки многократно заявяваната подкрепа от мнозинството политически сили в Европейския парламент. Дебатът днес се провежда само дни след като стана ясно, че 26 държави са готови да участват в Гаранциите за сигурност за Украйна и непосредствено след една от най-мащабните руски атаки от началото на войната.

"И Путин няма намерение да се ограничи само с Украйна", заяви в пленарната зала днес първият европейски дипломат Кая Калас.

Има обаче и депутати, за които гаранциите за сигурност от т.нар. "коалиция на желаещите" рискува да доближи войната до Европа.

"Единствената ни опция е повече натиск срещу Русия, повече помощ за Украйна и подготовка за деня. ЕС ще продължи да действа, за да защити сигурността на нашия континент. Работим по три основни стълба. Първо, работим върху промяна, която да ни позволи да обучаваме украински военни и в Украйна. Второ, ще продължим да подкрепяме полицията и правовата държава в Украйна чрез нашата гражданска мисия. Трето, ще продължим да укрепваме украинската отбранителна индустрия", коментира Калас.

"Като чувам предложения, че Европейският съюз трябва да изпрати войски в Украйна, като майка на 5 момчета съм ужасена. Такива заявления приближават войната до Европейския съюз и няма да донесат мир на Украйна. Европа е по-слаба от когато и да било преди, въпреки усилията за мир на американския президент", каза Кинга Гал, "Патриоти за Европа".

