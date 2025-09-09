Политическата криза във Франция се задълбочава. Французите отново ще трябва да търсят министър-председател.

"Събитията ще бъдат много интензивни през следващите дни и дори часове. Как се стигна до тук? Самият премиер до вчера на Франция - Франсоа Байру сам обвърза предложенияа от него много стрг бюджет с доверие към правителството - абсолютно нищо не го задължаваше да го направи, но все пак го направи и всъщност последните часове бяха хроника на една предизвестена смърт, защото това не е първото, а поредното френско правителство, което пада заради бюджета", разказа кореспондетът ни от Страсбург - Десислава Минчева.

Франция има близо 6% бюджетен дефицит и за до вчера управляващите спасяването на Франция от този бюджетен дефицит беше животоспасяващо за страната. Това обаче не се оказа достатъчен аргумент.

Има две големи тенденции във Франция. Едната е - много силната опозиция срещу президента Макрон, но тя не е хомогенна, тя е разнородна. Крайната левица и крайната десница, поради което е неуспешна до този момент. Другата голяма тенденция е огромната дупка бюджетен дефицит във Франция, която много лесно очевидно сваля правителството.

Много е важно коя е капката, която преля да се стигне до сваляне на правителството. През лятото се появиха предложенията на премиера Байру за резки ограничения в бюджета и капката, която преля чашата всъщност, беше взривоопасното предложение, драстичната идея, за премахване на два празнични дни в годината.

Какво предстои оттук нататък: Решаваща дума е на президента Макрон. Въпросът е дали идните часове Макрон ще посочи нов премиер. Предстои ново сътресение - още утре - национална стачка във Франция, която е абсолютно непредвидима. 80 хил. полицаи са мобилизирани. Не се знае колко време ще продължи стачката.

