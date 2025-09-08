dalivali.bg
Франция остана без правителство: Байру загуби вота на доверие

Макрон ще назначи нов министър-председател на страната &quot;в близките дни&quot;

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:05 ч. 08.09.2025 г.

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента. Министър-председателят управлява в продължение на 9 месеца. В края на месец август той съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.  

Правителството получи подкрепата на едва 194 от депутатите, а 364 гласуваха „против“.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Френският премиер се изправя пред на вот на доверие

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност, информира БГНЕС. 

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще назначи нов министър-председател на страната "в близките дни", предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

