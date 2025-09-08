dalivali.bg
София
сега Слънчево 14°
08 Слънчево 15°
09 Слънчево 18°
10 Слънчево 21°
11 Незначителна облачност 24°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Френският премиер се изправя пред на вот на доверие

Франсоа Байру поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:12 ч. 08.09.2025 г.

Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие днес, който се очаква да загуби, което ще потопи втората по големина икономика в еврозоната още по-дълбоко в политическа криза, пише изданието „Франс 24“.

Премиерът поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции.

Часовете на правителството на Франсоа Байру изглеждат преброени: до последния ден преди вота на доверие премиерът не успя да убеди за подкрепа никого от опозицията.

Достатъчно е пълно мнозинство от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета.

В навечерието на вота на доверие: Макрон обяви пълна подкрепа за френския премиер

Възможните сценарии пред президента Еманюел Макрон са нов премиер, служебно правителство или разпускане на парламента при пълна липса на консенсус относно бюджета на Франция и борбата с дефицита.

Политическо харакири: Френският премиер поиска вот на доверие, опозицията отказва подкрепа

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч

1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч
Тази вечер не пропускайте пълното лунно затъмнение

Тази вечер не пропускайте пълното лунно затъмнение
Коментар на водещия: Така правят най-добрите

Коментар на водещия: Така правят най-добрите
На Женския пазар: Софиянци пазаруват за зимата, масово ще замразяват чушки във фризера (ВИДЕО)

На Женския пазар: Софиянци пазаруват за зимата, масово ще замразяват чушки във фризера (ВИДЕО)
Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

Секционният контрол на средната скорост е в сила от 7 септември

Тази сутрин
Снимка: На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
Снимка: "Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
"Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
Снимка: Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Лице в лице
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Снимка: Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс