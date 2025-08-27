Френският президент Еманюел Макрон даде „пълната си подкрепа“ за премиера на страната Франсоа Байру, който поиска вот на доверие, пише ФП. Според анализатори Париж е на прага на нова политическа и финансова криза заради хазартния му ход. Опозиционните партии вече обявиха, че няма да подкрепят кабинета на Байру.

Макрон призова още политическите партии във Франция „да подходят отговорно“.

Гласуването трябва да се състои на 8 септември. Междувременно за 10 септември са насрочени масови протести с блокади на пътищата в страната.

Осем месеца след встъпването си в длъжност, правителството на Байру може да падне от власт по същата причина като това на предшественика му Мишел Барние - неспособност да гласува бюджета на страната.

Френският премиер аргументира решението си с плана на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Този ход на Байру ще покаже дали има достатъчна политическа подкрепа в парламента, за да прокара пакета от икономически мерки на стойност почти 44 млрд. евро.

