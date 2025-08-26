Френският министър-председателя Франсоа Байру поиска вот на доверие, съобщават световните медии. Според анализатори Париж е на прага на нова политическа и финансова криза заради хазартния му ход.

Осем месеца след встъпването си в длъжност, правителството на Байру може да падне от власт по същата причина като това на предшественика му Мишел Барние - неспособност да гласува бюджета на страната. Както опозиционните партии, така и общественото мнение са против плана за икономии на стойност близо 44 милиарда евро.

Междувременно за 10 септември са насрочени масови протести с блокади на пътищата в страната.

Президентът Еманюел Макрон ще свика извънредна парламентарна сесия на 8 септември, за да бъде гласуван вот на доверие, пише БГНЕС. Надеждата на Байру е така да валидира проектобюджета си за намаляване на бюджетния дефицит.

От крайнодясната партия „Национален сбор“ до крайнолявата „Непокорна Франция“, минавайки през еколозите и комунистите, всички обещаха да гласуват против. „Да, рисковано е, но още по-рисковано е да не се прави нищо“, каза вчера Байру на пресконференция, имайки предвид трупащия се дълг.

Според директора на института за социологически проучвания „Ипсос“ Матийо Галар решението на Байру „прилича на харакири“: „Той опита да предизвика шок сред населението и във френската политическа система, за да накара хората да осъзнаят сериозността на дълговата криза в страната, но може би само насрочи датата на собствената си екзекуция“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase Последвайте btvnovinite.bg във VIBER Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

Френският държавен дълг е в размер на почти 114% от БВП, което нарежда Франция на трето място в еврозоната след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит е в размер на 5,8 на сто от БВП, много над официалния праг от 3 процента, обявен от ЕС.

Ако правителството падне, Макрон може да назначи веднага нов премиер, да поиска от Байру да остане начело на служебно правителство или да свика предсрочни избори.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK