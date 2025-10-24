Компанията вече обяви, че преразглежда стратегията си относно активите си в България

Руският „Лукойл“ очаква 2 млрд. долара от продажбата на рафинерията си в България

Вторият по големина производител на петрол в Русия – „Лукойл“, планираше да събере около 2 милиарда долара от продажбата на своята рафинерия в Бургас, съобщава агенция РИА Новости, позовавайки се на българския премиер Росен Желязков. Цената беше обявена още в началото на 2025 година, когато се коментираше евентуална продажба.

Агенцията уточнява, че през 2023 г. България е била четвъртият най-голям купувач на руски петрол, доставян по море – над 100 000 барела дневно.

След като преди дни Доналд Тръмп наложи санкциите на руските петролни компании, министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание за санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

България спря вноса на руски суров петрол и ограничи износа на всички рафинирани продукти, произведени от руски суров петрол в единствената ѝ рафинерия. Освен това държавата въведе 60% данък върху печалбата на завода.

Компанията вече обяви, че преразглежда стратегията си относно активите си в България. През ноември търговското подразделение на „Лукойл“ – Litasco, посочи, че с помощта на независими консултанти се анализират различни варианти с участието на „уважавани пазарни играчи“.

През януари 2025 г. държавната петролна компания на Казахстан – KazMunayGaz потвърди, че е била поканена от „Лукойл“ да участва в търг за придобиване на бургаската рафинерия. В надпреварата се включва и унгарската MOL, като премиерът Виктор Орбан съобщи, че компанията е една от седемте участници в процедурата.

Цените на петрола

На 24 октомври цените на петрола се понижиха леко в петък след скока от предния ден, когато Доналд Тръмп обяви нови американски санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“.

Фючърсите на Brent спаднаха с 36 цента (0,55%) до 65,63 долара за барел, а тези на West Texas Intermediate (WTI) – с 33 цента (0,58%) до 61,43 долара.

„Пазарът се успокоява, има прибиране на печалби – това показва, че няма паника около руските доставки“, коментира Вандана Хари, основател на анализаторската компания Vanda Insights, цитиран от „Ройтерс“. По думите ѝ търговците засега изчакват следващия развой – дали ще има ескалация или деескалация на конфликта.

В четвъртък (23 октомври) и двата основни сорта петрол скочиха с над 5% и се очаква седмичният им ръст да достигне около 7% – най-големият от юни насам.

Руският президент Владимир Путин остана непоколебим след американските санкции, целящи да окажат натиск върху Кремъл да прекрати войната в Украйна. Двете компании заедно осигуряват над 5% от световното производство на петрол.

Заради санкциите китайските държавни компании временно спряха да купуват руски петрол, а индийските рафинерии планират рязко да намалят вноса. „Потокът към Индия е особено застрашен, докато при китайските рафинерии ефектът ще е по-слаб заради разнообразието на източниците им и наличните запаси“, коментира Янив Шах от Rystad Energy.

Министърът на петрола на Кувейт заяви, че ОПЕК е готова да компенсира недостига на пазара, ако се наложи, чрез отмяна на ограниченията върху производството. САЩ също обявиха, че ще предприемат допълнителни мерки, докато Путин определи санкциите като „неприятелски акт“, който няма да нанесе сериозен удар по руската икономика, подчертавайки ролята на Русия в глобалния енергиен пазар.

Междувременно Обединеното кралство също санкционира „Роснефт“ и „Лукойл“, а ЕС прие 19-ия пакет санкции срещу Русия, включващ забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от страната.

