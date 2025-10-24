dalivali.bg
Керемедчиев: Новите санкции срещу „Лукойл“ са като „финансов COVID“

Той ще заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:55 ч. 24.10.2025 г.

Правителството свиква извънредно съвещание заради американските санкции срещу „Лукойл“ – какво означава това за цените и доставките на горива.

Премиерът свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции срещу „Лукойл“

Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.

Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на „Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.

Санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. вторични санкции при „значителни“ транзакции с тях. Според коментара на бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, това е „икономически Магнитски за фирми“, който действа като „финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.

Европа приветства новите санкции срещу Русия, Белгия блокира част от средствата за Украйна

Бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария:

„Държавата временно да поеме управлението (чрез „особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания. За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми.“

„Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави Куюмджиев, като подчерта, че хоризонтът за действие е около един месец.

И двамата експерти очакват натиск върху цените: Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.

Вижте още във видеото.

 

