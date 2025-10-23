САЩ и Европейският съюз наложиха нови санкции срещу Русия почти едновременно, като мерките имат за цел да увеличат натиска върху Кремъл заради войната в Украйна. Американските санкции засегнаха двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, докато Европейският съюз прие 19-ия си пакет санкции, който включва забрана за внос на руски втечнен газ, санкции срещу 117 кораба от руския търговски флот и нови ограничения за руски банки и дипломати.

Българският премиер Росен Желязков, който представлява страната ни на срещата на върха в Брюксел, увери, че санкциите няма да засегнат доставките или производството на петролни продукти в България, тъй като страната не работи с руски петрол.

Проблемът се отнася до рафинерията „Лукойл“ в Бургас, където над 50% от собствеността е руска. България има срок до 21 ноември да реши как да подходи към рафинерията, като решението трябва да съответства както на националното законодателство, така и на европейските санкции.

Американските санкции бяха приветствани от украинския президент Володимир Зеленски, всички европейски лидери, върховния представител на ЕС Кая Калас и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Въпреки това една от най-горещите теми на срещата остава използването на лихвите върху замразените руски активи, които се предлагат на Украйна като репарационен заем.

От около 200 милиарда евро, близо 140 милиарда евро се намират в Белгия.

Белгия поставя изключително строги условия, като иска ясна юридическа формула и разпределение на риска между всички европейски държави, за да не се окаже единствена под ударите на Москва, ако даде тези средства на Украйна.

