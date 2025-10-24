Депутатите Даниел Проданов от „Възраждане“ и Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ се сдърпаха в пленарната зала, като едва не се стигна до бой.

Станислав Анастасов отправя квалификация по адрес на Даниел Проданов, на което от трибуната депутатът от „Възраждане“ призова „уважаемия господин еничар Анастасов“ да каже какво е казал.

„Не мога да кажа поради възпитанието си, но мога да гарантиран ма г-н Анастасов, че съдбата му няма да бъде никак радостна. Вие, продажници такива, приемате неща, които са абсурдни и са унижение за българската държава“, каза Проданов.

Заради тези думи Наталия Киселова наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов.

След като Проданов слезе от трибуната се насочи към Анастасов и го бутна с пръст. Около тях се събраха и други народни представители.

„Уважаеми колеги, денят ще е дълъг. Не бързайте в момента всички да получите наказания. Моля, седнете си по местата“, призова Наталия Киселова.

След като това не се случи, тя обяви 15 минути почивка, „за да се успокоят страстите“.

Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.

