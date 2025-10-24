dalivali.bg
България

ГЕРБ иска да отпадне „такса водомер“, която МРРБ предложи

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще предложи нови промени в в Закона за ВиК, като цената ще бъде по-висока за по-голямо потребление

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:56 ч. 24.10.2025 г.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще предложи отпадане на спорните промени в Закона за ВиК, входирани от МРРБ и по-конкретно частта, касаеща „такса водомер“. Това обяви Николай Нанков.

В момента цената на водата се определя на база използвано количество. Нов закон, приет от депутатите на първо четене обаче, предвижда тя да се състои от два компонента - цена за достъп, плащана независимо от потреблението, и цена на база използваните количества вода.

Според ГЕРБ От МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите.

„Но и настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира по този принцип“, допълват от партията.

„Цената на водата ти е два лева за питейно-битово снабдяване – това е цената за доставяне. Ти си потребяваш тази вода в основното жилище, което обитаваш. МРРБ предлага, ако имаш жилище в курортен комплекс или бащина къща на село, която обитаваш няколко дни или седмици в годината, ще се определи ставка от 10-15 стотинки на месечна база, която ще бъда заплащана, за да се осигури постоянното водоподаване“, коментира Николай Нанков.

Руският „Лукойл“ очаква 2 млрд. долара от продажбата на рафинерията си в България

Според него това е насочено към хората с по-висок стандарт.

„Нашият ангажимент е тези текстове да бъдат оттеглени и да внесем ново предложение“, каза още той.

ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат никаква цена.

Задава се такса водомер: Ще плащаме и за достъпа до вода

„Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които например си пълнят басейните с питейна вода. Затова ще предложим по-ниска цена на водата до определен обем (например до 10 куб. м.) и по-висока за по-голямо потребление“, посочват от партията.

