Задава се такса водомер: Ще плащаме и за достъпа до вода

В момента цената на водата се определя на база използвано количество

Румяна Стоилкова Румяна Стоилкова

Публикувано в  20:33 ч. 23.10.2025 г.

Задава се своеобразна такса водомер за абонатите на ВиК дружествата. В момента цената на водата се определя на база използвано количество.

Нов закон, приет от депутатите на първо четене обаче, предвижда тя да се състои от два компонента - цена за достъп, плащана независимо от потреблението, и цена на база използваните количества вода.

Матилда Илиева е притеснена, че с новата такса, сумите които плаща за вода ще нараснат. Особено за къщата в  провинцията, която ползва от време на време.

„Зле, всяка нова такса ни се отразява зле...Ние като не сме там какво, нито точим вода, нито нищо“, смята тя.

Снимка: bTV



От Българската асоциация по водите обясниха, че новата такса ще увеличи разходите на хора като Матилда, но няма да се отрази на всички потребители:

„Де факто тя няма да промени разходите за всеки - ако има един имот, ако има повече от един имот, вероятно ще трябва да плаща малко повече за това, че се поддържа услугата и в имотите, в които не се ползва вода“.

Засега размерът на таксата не е ясен.

Снимка: bTV

„Има много наследствени имоти, които дори не се поддържат, но всеки потребител иска, дори да  не го е имало две-три години, като отвори чешмата, да му тръгне питейна вода, с необходимото качество и необходимото количество и налягане. Тази услуга да се поддържа, иска разходи“, обясни инж. Ангел Престойски - бивш председател на Съюза на ВИК операторите.

В някои населени места обаче хората се оплакват от лошо качество на услугата и няма гаранции, че с новата такса ще получат подобрение. Според асоциация „Активни потребители“ промените ще са в ущърб на клиентите на ВИК дружествата.

Дали такса водомер ще влезе в сила зависи от това дали депутатите окончателно ще одобрят промените.

