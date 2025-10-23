Задава се такса водомер: Ще плащаме и за достъпа до вода

Задава се своеобразна такса водомер за абонатите на ВиК дружествата. В момента цената на водата се определя на база използвано количество.



Нов закон, приет от депутатите на първо четене обаче, предвижда тя да се състои от два компонента - цена за достъп, плащана независимо от потреблението, и цена на база използваните количества вода.

Матилда Илиева е притеснена, че с новата такса, сумите които плаща за вода ще нараснат. Особено за къщата в провинцията, която ползва от време на време.

„Зле, всяка нова такса ни се отразява зле...Ние като не сме там какво, нито точим вода, нито нищо“, смята тя.

От Българската асоциация по водите обясниха, че новата такса ще увеличи разходите на хора като Матилда, но няма да се отрази на всички потребители:



„Де факто тя няма да промени разходите за всеки - ако има един имот, ако има повече от един имот, вероятно ще трябва да плаща малко повече за това, че се поддържа услугата и в имотите, в които не се ползва вода“.

Засега размерът на таксата не е ясен.

„Има много наследствени имоти, които дори не се поддържат, но всеки потребител иска, дори да не го е имало две-три години, като отвори чешмата, да му тръгне питейна вода, с необходимото качество и необходимото количество и налягане. Тази услуга да се поддържа, иска разходи“, обясни инж. Ангел Престойски - бивш председател на Съюза на ВИК операторите.



В някои населени места обаче хората се оплакват от лошо качество на услугата и няма гаранции, че с новата такса ще получат подобрение. Според асоциация „Активни потребители“ промените ще са в ущърб на клиентите на ВИК дружествата.

Дали такса водомер ще влезе в сила зависи от това дали депутатите окончателно ще одобрят промените.

