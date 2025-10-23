dalivali.bg
Предавания Лице в лице

Евгений Кънев: Имаше двама кандидати да купят „Лукойл“ – компании от Азербайджан и Турция

По думите му, ако ние не докажем, че процедурата по прехвърляне на собствеността е в ход, санкциите са възможни

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:30 ч. 23.10.2025 г.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл", са с наложени санкции с цел да се навреди на Москва да финансира войната с Украйна. Как това ще се отрази на пазара у нас?

„Изходът е да се смени собствеността на „Лукойл. Като изтече един месец ще искаме отсрочка. Ние можем да окажем натиск върху собственика да ускори процедурата по прехвурляне на собствеността. Такава процедура тече от много време“, посочи Евгений Кънев, финансист и икономист. 

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

„Това е българско юридическо лице, което оперира според българските закони и българските власти могат да оказват натиск, ако това дружество иска да продължи да оперира в България“, посочи експертът.

„Доскоро имаше двама купувачи за Лукойл – единият, свързан с азербайджанската компания „Сукар“, другият е турски холдинг. Ако е Турция, трябва да сме много внимателни, защото се продава един монопол“, каза още Кънев.

По думите му, ако ние не докажем, че процедурата по прехвърляне на собствеността е в ход, санкциите са възможни. 

"Правителството има достатъчно лостове, за да придвижи напред процедурата", посочи още експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

