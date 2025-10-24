Няма основания за скок с цените на горивата у нас въпреки, че световните пазари отчетоха леко поскъпване на петрола след санкциите на Съединените щати за руските компании.

Това е оценката на Българската петролна и газова асоциация.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“.

Рафинерията на „Лукойл“ в Бургас попада под санкциите, защото над 50% принадлежат на руската „Лукойл“.

Световните пазари реагираха веднага след новината за наложените санкции от САЩ. Така черното злато поскъпна от 62 долара за барел в средата на седмицата до около 66 днес.

В момента средните цени на най-масовите горивата на бензиностанциите у нас са 2,35 лв. за литър бензин и 2,36 лв. за литър дизел. През последните дни те останаха без промяна.

Притесненията са, че при по-високо скок на цените на горивата ще поскъпнат всички продукти, тъй като транспортът влиза в себестойността на всички стоки и услуги, а това ще повиши и инфлацията.

Според Българската петролна и газова асоциация повод за притеснения няма.

„Не очаквам да има увеличения, ако има непрекъсваемост на доставките от рафинерията цената ще остане такава каквато е. Пазарът в България е задоволен, няма причини да има драми, няма причина за паника“, смята Андрей Делчев от асоциацията.

До скок в цените може да се стигне обаче ако рафинерията в Бургас прекрати работа си, посочват от организацията. За това правителството не трябва да допуска подобен сценарии. За момента подобни индикации няма, отчитат от бранша.

Експертите очакват още да има успокояване на цената на международните пазари.

„Вероятно това ще бъде стабилизирано, тъй като преди тази ситуация имаше натиск надолу имаше свръх предлагане на петрол и цената падаше. Отпадането на русия която доставя 7% от световния обем нефт може да бъде заместено, но трябва време така че цената ще се стабилизира“, каза пред bTV Явор Куюмджиев, бивш зам.-министър на икономиката и енергетиката.

Куюмджиев обаче не изключи възможността горивата у нас да станат по-скъпи.

