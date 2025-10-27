„Засега горива има, надявам се, че ще има и след края на годината. Това, което правителството казва, е, че няма нужда от никаква паника, от никакви идеи да се запасяват хората. Горива има, както виждате и нищо особено не се случва в момента на пазара. Погледнах цените тази сутрин, когато идвах към студиото, те са абсолютно еднакви с тези, които бяха преди 3-4 дни“. Това коментира в „Тази сутрин“ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

„Предполагам, че ако цената на брента и на суровия петрол се задържи на нива около 65-66 долара за барел, както е към вчерашна дата - ще има някакво минимално повишение, вероятно с някакви стотинки. Зависи дали ще се задържи този тренд в рамките на следващите 4-5 дена. Защото петролът беше на нива около 60 долара, за барел, преди да бъдат обявени тези санкции, които наложиха САЩ“, посочи той.

По думите му зависи от цените на международните пазари, но търсенето е по-малко от предлагането.

На въпрос при какви обстоятелства се вкарват в употреба наличностите, които се пазят по складовете, Светослав Бенчев посочи, че това се случва при извънредни ситуации, каквито до момента не сме имали на пазара и това се прави по искане на министъра на енергетиката с разрешение на Европейската комисия.

По думите му – резерви има, а цената се определя от пазара.

Бенчев обясни, че страната ни ще се наложи да ползва резервите, ако рафинерията спре да преработва и да пуска количества на пазара.

„Много трудно логистично ще бъде да се справим без работеща рафинерия на територията на страната. Още повече, че санкциите засягат – ако се стигне до там, и рафинерията на „Лукойл“ в Румъния“, коментира той и допълни, че до момента няма никакви причини за паника.

„Ако се стигне до затваряне на рафинерията, трудно мога да ви кажа до какви цени може да се стигне, защото тогава ще има недостиг не само в България, но и в региона“, обясни експертът.

„Това, за което трябва да мисли правителството, това, за което трябва да мислим всички, е рафинерията да продължи да работи. В противен случай обмисляме варианти и с железопътни, и с други видове превозни средства, но ще бъде много-много трудно“, посочи той.

Държавите, от които можем да вкарваме горива, са Румъния и Гърция, но е под въпрос дали Румъния ще има количества, след като една от рафинериите затвори.

Какво още коментира Светослав Бенчев - чуйте във видеото:

