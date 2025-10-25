dalivali.bg
„Буквално ще се върнем в 1992 г., когато купувахме бензин в туби и контрабандирахме гориво през Дунав“

Важна среща в Будапеща тази седмица, но не между президентите Тръмп и Путин, а между лидерите на Сърбия и на Унгария

Мирослав Нацков Мирослав Нацков

Публикувано в  13:14 ч. 25.10.2025 г.

Обратен ход в отношенията между Вашингтон и Москва. Заради нежеланието на Русия да спре огъня в Украйна,  за първи път администрацията на президента Тръмп наложи санкции на двете големи руски петролни компании.

Ход - подобен на друг отпреди две седмици - срещу най-голямата сръбска петролна компания, където мажоритарната собственост е руска.

Какво се промени в Сърбия през последните две седмици и какви са възможните ходове за изход от кризата?

Малко преди да започне работа, белградски таксиметров шофьор зарежда бензин и плаща в брой. На бензиностанцията на НИС плащането с карта вече е проблем. Опасенията му са, че ефектът от санкциите може да застраши прехраната на семейството му.

"Разбира се, че се страхуваме, особено ние, които живеем от това. Ако горивото изчезне в Сърбия, ще трябва да го внасяме нелегално от Босна”, коментира Йовица Дракулич, таксиметров шофьор.



Американските санкции срещу петролната индустрия на Сърбия бяха въведени преди две седмици. Сръбските и руските граждани в Белград реагират различно на ограничителните мерки.

"Не може човек да седи на два стола. Или си за войната, или не си за войната. Или си под санкции, или си без санкции. Трети вариант няма. Не може да бъдеш политическа проститутка", коментира местна жена.



"Това е по-лошо от всичко. Нахвърлиха се върху нас, без да сме виновни за нищо. Отново сме невинна жертва“, казва друг шофьор.

Политическият анализатор Дарко Обрадович смята, че решението на проблема със санкциите е изцяло в ръцете на официален Белград.

"Въпросът за НИС не е нито руски, нито американски – това е сръбски въпрос. Това е ресурс, който формира около седем процента от брутния вътрешен продукт. Решението зависи единствено от волята на властите в Белград“, коментира той.

След санкциите на САЩ срещу „Лукойл“: Какво следва за рафинерията в Бургас?

Колегата му Марко Матич не изключва повторение на сценария от 90-те, ако сръбските власти не намерят изход от кризата с горивата.

"НИС е гръбнакът на енергийната система на Сърбия. Ако този гръбнак бъде пречупен и атрофира – няма да пострада само енергетиката, а целият икономически систем, включително и потреблението на населението. Буквално ще се върнем в 1992 година, когато купувахме бензин в туби и контрабандирахме гориво през Дунав“, казва анализаторът Марко Матич.

Политическите анализатори смятат, че решение може да се намери в самото сръбско законодателство.

"Законът за енергетиката позволява на Сърбия, без национализация, да поеме контрол над рафинерията в Панчево“, коментира Дарко Обрадович.

"Национализацията е единственото решение – конституционно и законово оправдано, защото става дума за защита на жизнените интереси на държавата“, казва Марко Матич.

Американските санкции срещу "Нафтна индустрия Србије" са въведени заради преобладаващото руско участие в собствеността. 

Важна среща в Будапеща между лидерите на Сърбия и на Унгария: Как в кризата попадна и името на България?

В търсене на решение - важна среща в Будапеща тази седмица, но не между президентите Тръмп и Путин, а между лидерите на Сърбия и на Унгария.

Руският „Лукойл“ очаква 2 млрд. долара от продажбата на рафинерията си в България

След наложените американски санкции и спрения внос от Хърватия, унгарската петролна компания МОЛ става ключова за доставките на суров петрол и горива за Сърбия.

Как в кризата попадна и името на България?

В Будапеща президентът на Сърбия Александър Вучич и унгарският премиер Виктор Орбан потвърдиха, че енергийната стабилност остава общ приоритет на двете държави.

Срещата премина в знак на стратегическо партньорство – с акцент върху газовите и петролни връзки, както и възможностите за алтернативни доставки от региона. С американските санкции срещу сръбската петролна компания беше ограничен вносът на суров петрол. Компанията притежава единствената сръбска рафинерия и в нея мажоритарен дял има руската "Газпром".

Евгений Кънев: Имаше двама кандидати да купят „Лукойл“ – компании от Азербайджан и Турция

Сърбия обаче е изправена пред ново предизвикателство - доставките на газ.

Министърът на финансите Синиша Мали определи като "катастрофално решение" позицията на Съвета на Европейския съюз за забрана на руския газов внос и транзит през територията на ЕС от 1 януари.

"Газът до Сърбия идва през България и Унгария. Ако те не могат да стигнат до руския газ, как тогава ще стигне до нас", заяви Мали в Будапеща.

Елена Поптодорова: Почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин

Белград вижда сигурността на транзита през България като ключова за енергийната си стабилност. Вучич и Орбан подчертаха, че двете страни ще търсят нови маршрути, алтернативни източници и по-тясно регионално сътрудничество, за да гарантират стабилни доставки през зимата.

