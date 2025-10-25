Съединените щати въведоха санкции срещу двата руски енергийни гиганта – "Роснефт" и "Лукойл" и десетки техни дъщерни дружества.

По тази тема кабинетът ни е разговарял с администрацията във Вашингтон - съобщи днес лидерът на ГЕРБ и коментира ефекта от санкциите.

Правителството ни е говорило с американската администрация, за да обясни българската позиция по темата.

„Всички са изненадани от тези решения, хубаво е, че има един месец срок и да се надяваме дотогава президентите Путин и Тръмп нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем, и то не проблем на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите. Сиреч - като платиш няма да можеш с картата да платиш, парите, които ще платиш за горивото не могат да стигнат до собственика“, коментира Бойко Борисов.

Той предупреди, че международната ситуация е изключително опасна.

„Не ме е страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал… От задаващата се война изпитвам животински страх, защото тогава нищо няма да може да направим“, заяви лидерът на ГЕРБ.

По-късно от Езерец Борисов коментира отпаднал ли е планът за промени в правителството.

„Това е работа на премиера. И ние с него сме се разбрали. Той трябва да си стъпи на мястото и да управлява“, заяви Борисов.

Според лидера на ГЕРБ, стабилността на управлението е негова заслуга. А предсрочни избори в момента биха компрометирали страната ни пред Брюксел.

