dalivali.bg
София
сега Слънчево 18°
17 Незначителна облачност 18°
18 Облачно 16°
19 Облачно 14°
20 Облачно 14°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера

По думите му без отношенията с ДПС-Ново начало, днес страната е нямало да има правителство

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:59 ч. 25.10.2025 г.

Преформатирането на правителството е работа на премиера, каза днес пред журналисти в Белослав лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той уточни, че се е разбрал с министър-председателя Росен Желязков да „си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва“ и ако има министри, които не координират нещата, да се действа, допълни Борисов. 

Той подчерта, че инвестиции се реализират в цялата страна, без значение кметовете от коя партийна сила са. „Аз деля общините един месец, докато има избори“, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му след вота с партиите, които подкрепят кабинета, се работи така, че всички навсякъде да се чувстват добре.

„Нашата цел е да има стабилност в държавата“, каза още Борисов, цитиран от БТА. По думите му без отношенията с ДПС-Ново начало, днес страната е нямало да има правителство. „Предстои приемането на първия бюджет в евро, което е нещо, изключително сложно“, посочи Борисов.

Според него тази задача не е за служебно правителство. Той коментира още, че партиите от опозицията така са се вглъбили в някакви свои неща, че въобще не гледат общата картина, не ги интересува какво се случва в държавата и какво трябва да се направи, дори геостратегически.

Бойко Борисов: Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото

Финансовият министър Теменужка Петкова не коментира дали бюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде по-рестриктивен или не. Не посочи и каква ще бъде макрорамката му. „Към настоящият момент се финализира процесът по изготвяне на проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година“, каза Петкова.

По думите ѝ до края на този месец проектобюджетът ще бъде внесен в парламента. Според нея той ще отговаря на всички изисквания както на българското законодателство, така и на изискванията в рамките на Европейския съюз.

ГЕРБ за бюджета: Няма да има промяна в данъците. Опозицията: Бюджетът закъснява

На въпрос дали във Варна ще има предсрочни кметски избори лидерът на ГЕРБ посочи, че не знае отговора. „Каквото реши съдът, ние просто в тази тема не се бъркаме“, каза Борисов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път

Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път
Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант

Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант
Окончателно: 9 години затвор за Начо Панталеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при катастрофа

Окончателно: 9 години затвор за Начо Панталеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при катастрофа
Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“

Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“
Тази нощ връщаме часовниците с един час назад

Тази нощ връщаме часовниците с един час назад
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Снимка: Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Тази събота и неделя
Снимка: Празник на еленския бут
Празник на еленския бут
Снимка: Солен пай с кори за баница
Солен пай с кори за баница
Снимка: С фолклор в сърцето
С фолклор в сърцето
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система