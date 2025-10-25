"Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото", каза Бойко Борисов в Разград.

Той посочи, че една партия се създава от съмишленици, ако обществото има нужда и интерес от нея.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че технологиите се развиват бързо, а когато вече има изкуствен интелект, бум на роботизацията, ГЕРБ трябва да е партията от единомишленици, които да помагат на обществото да влезе в новия свят.

"Светът се променя с шеметна скорост и затова, когато правих ГЕРБ, когато измисляхме името на партията, тогава беше времето, в което бяха спрени абсолютно всички еврофондове. България беше затънала, нямаше Шенген, нямаше еврозона. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген и предстои влизането ни в еврозоната", каза Бойко Борисов.

Той добави, че тази съвкупност от единомишленици трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект и всичко, което минава през младите хора.

Бойко Борисов се пошегува, че интерактивното куче, представено от Владимир Темелков, може да бъде както полезно, така и опасно. Той добави, че изкуственият интелект може да преобразува всичко, дори физиономиите на политическите лица, пише БТА.

"Аз искам ГЕРБ да изглежда по друг начин, по този начин, по който работим в момента, за да сме нужни на обществото. Няма никакъв друг смисъл да се участва в политиката", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с наложените от САЩ санкции върху "Лукойл". Съединените щати въведоха строги мерки срещу двата руски енергийни гиганта – "Роснефт" и "Лукойл" и десетки техни дъщерни дружества.

"Всички са изненадани от тези решения, хубаво е, че има един месец срок и да се надяваме до тогава президентите Путин и Тръмп нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем и то не проблем на рафинерията, не проблем, че е руска, а на разплащането на бензиностанциите. Сиреч, като платиш няма да можиш с картата да платиш, парите, които ще платиш за горивото не могат да стигнат до собственика. Правителството говорихме, до колкото знам вчера с Щатите, да им разясним всичко това", каза Борисов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK