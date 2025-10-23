Всички коли и шофьори, ползвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството. За това настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.

„Коли, шофьори, заплати, горива, части – всичко, за да се спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, а в средата една „Шкода“. Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля. Днес му връщам и на администрацията. Да не обиждаме цирковите актьори за този цирк. МФ да им предостави всичко, пък ако искат да се возят и на файтони“, допълни Борисов.

Според него е редно президентската администрация да обяви обществена поръчка за автомобили.

Относно спекулацията с имена за председател на ДАНС, Борисов коментира, че Антон Славчев „със сигурност няма да заеме поста“. „Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС. Сега, ако искаш да уязвиш някой, казваш, че е на Пеевски. Не го приемам това. Цяла сутрин слушам как някой ме е „погълнал“, „изял“ и „приключил“.

Лидерът на ГЕРБ коментира, че предстои партньорите във властта да се договорят за ротацията на председателя на парламента. По думите му партията е силна и няма опасност да се разпадне, а резултатът на изборите в Пазарджик определи като „подценяване на ситуацията“.

„Разговарях с финансовия министър и управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото може да се остане и без гориво в един момент. Какви са санкциите към банките, преводите. Ние сме готови с второ четене на проектозакона и да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи“, каза Борисов във връзка с наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Роснефт" и „Лукойл“.

„Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав (Анастасов, бел. авт.) ей така през вечерта, както си седели, и се сетили така случайно. Считам, че съм доста информиран човек. Изпреварихме събитията, готови сме и с второ четене на проектозакона, посочи лидерът на ГЕРБ“, коментира Борисов по повод предприети законодателни промени относно собствеността на „Лукойл“ в България.

Той каза още, че е имало очаквания, че това ще се случи. Според него санкциите може да се окаже, че не са окончателни: „Има време президентът Путин да разсъждава върху тях, за да има реакция и да бъдат свалени. Просто това е играта на големите в момента“.

Борисов се извини на журналистите в парламента заради реакцията му в сряда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK