Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева, за да посрещне унгарският президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.
Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
Държавният глава ще посети Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.
