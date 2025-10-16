dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
21 Незначителна облачност 12°
22 Разкъсана облачност 11°
23 Облачно 11°
00 Облачно 11°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Предавания Лице в лице

Експерт: Смяната на автомобил на държавен глава крие висока опасност (ВИДЕО)

Не е имало случай президент да се откаже от служебен автомобил, твърди Румен Ралчев

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:15 ч. 16.10.2025 г.

"Не е имало случай президент да се откаже от служебен автомобил". В предаването „Лице в лице“ по bTV експертът по национална сигурност Румен Ралчев заяви, че подобна практика не е имала прецедент в историята на България.

Припомняме, че във връзка с приетите изменения в Закона за НСО президентът Румен Радев изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана като заяви, че от 20 октомври ще ползва лични си автомобил. Писмото на държавния глава до НСО идва след като парламентът реши окончателно да отнеме служебните коли на администрацията на президентството. Това са колите, които използват президентските съветници, секретари и служители, а не тези, които използват държавният глава, неговата съпруга и вицепрезидентът.

До момента не сме имали случай държавният глава сам да се откаже от служебен автомобил и да премине към личен. Това увеличава риска, на който се излага президентът“, каза Ралчев.

Според него НСО разполага със специално оборудвани автомобили, които осигуряват необходимата защита при евентуални рискови ситуации. Личният автомобил, дори и при наличие на охрана, не може да гарантира същото ниво на сигурност.

"Преминаването в друг автомобил, независимо, че ще има охрана, значи, че опасността, на която се подлага държавният глава става много по-висока", твърди Ралчев. 

Румен Радев за думите на Бойко Борисов: Моноспектакъл, триумф на ненормалността на българската политика (ВИДЕО)

„Автомобилът трябва да е брониран, да има определена динамика и скорост. Не е ясно дали личното превозно средство може да отговори на тези изисквания“, допълни той.

Според него не трябва да се поставя под въпрос нито превозното средство на президента, нито жилището му. 

Ралчев посочи, че отнемането на служебните автомобили от президентската администрация ще създаде сериозни трудности в работата ѝ - „Нито има разчетен бюджет за това, нито е ясно кой ще поеме тези функции. Президентът не пътува сам – зад него стои екип, който трябва да бъде на място предварително.“

Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

По закон НСО е длъжна да охранява трима души – президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Възможността за разширяване на списъка съществува, но само при решение на специална комисия, съставена от началника на НСО, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Решението се взема с мнозинство, а не единодушно.

Според Ралчев, решението на президента е жест на солидарност, но крие реални рискове: „Ако, не дай си Боже, се случи нещо с държавния глава, това няма да бъде удар само върху един политик, а върху имиджа на България като държава.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
bTV и Венета Райкова се разделят

bTV и Венета Райкова се разделят
Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил
23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване
Дете е в термичен шок и с опасност за живота след токов удар по време на голямото междучасие

Дете е в термичен шок и с опасност за живота след токов удар по време на голямото междучасие
ВСС няма да иска тълкуване за заварените и.ф. главен прокурор и председател на ВАС (ВИДЕО)

ВСС няма да иска тълкуване за заварените и.ф. главен прокурор и председател на ВАС (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: До какво ще доведат трусовете във властта?
До какво ще доведат трусовете във властта?
Снимка: Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ (ВИДЕО)
Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ (ВИДЕО)
Снимка: Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Лице в лице
Снимка: НСО и охраната на политиците
НСО и охраната на политиците
Снимка: Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Снимка: Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука