„Целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика“. Това обяви президентът Румен Радев във връзка с изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в понеделник в централата на партията.

Държавният глава участва в церемония пред Паметника на българския летец в София по случай Празника на авиацията и Военновъздушните сили.

„Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се случва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с български министър-председател“, коментира Радев.

По думите му председателят на Народното събрание е сведен до плод и зеленчук.

„Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Оформил съм се от хората под пагон. По закон нямам право да се откажа от личната си охрана. Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили, аз ще бъда солидарен с тези хора. Може да е популизъм, но е справедливо решение“, заяви президентът по повод писмото, което е изпратил на НСО, че се отказва от тхентие коли и ще изполва личния си автомобил.

Относно закона за ДАНС той каза, че ще коментира, когато приключат дебатите в пленарната зала, ако се стигне изобщо до такива.

