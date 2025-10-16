Държавният глава заяви, че властта се върти между двама души, а институциите са се превърнали във фасада.

Опитът за преформатиране на властта Радев определи, като "нелегитимни и антидемократични".

Той обяви и че от понеделник ще ползва личния си автомобил,

когато на служителите на президентската администрация им се налага да ползат лични автомобили за служебни цели след промените в закона за НСО.

Президентът коментира, че не може да се откаже от личната си охрана, защото по закон няма такова право. Последва и реакция от парламента.

Държавният глава определи изказването лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията като моноспектакъл.

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това е нелегитимно и мога да кажа антидемократично действие, което се извършва пред очите на хората", коментира Радев.

Според президента, основните институции са обезличени.

"Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят и това не може да продължава повече", посочи той.

"Никой не си е позволявал да се държи толкова унизително с българския министър-председател. Основната фигура в парламентарната република - председателят на НС, е сведена до плод и зеленчук", коментира още държавният глава.

След промените в закона за НСО Радев обяви, че солидарно със служителите си при посещения той ще ползва личен автомобил.

"Ако депутатите приемат този закон, нека стигнат до край. Аз ще се откажа от лична охрана. защо се отказвам? Защото аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка, аз съм се оформил като ценностна система именно сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност, не са празни понятия", коментира президентът.

Последва реакция от "ДПС-Ново начало", които днес внесоха предложение за промени в закона, според които държавният глава да може да се откаже от лична охрана.

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява. Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ - с декларация пред началника на НСО", заявиха от "ДПС-Ново начало".

След ветото си президентът ще изчака дебатите в парламента преди да вземе решение дали да сезира Конституционния съд за последните законови промени за назначаването на председателя на ДАНС.

