„Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица, председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана“, съобщиха от партията.

Законопроектът вече е внесен днес в Народното събрание, допълниха оттам.

От партията уточниха, че предложената промяна е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

„Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик“, гласи още позицията на „ДПС – Ново начало“.

