На фона на отменено заседание на правителството и празна пленарна зала, управляващото мнозинство демонстрира първи признаци на сериозно разместване. След изявлението на Бойко Борисов вчера, в което той поиска промени в ръководството на парламента и отправи критики към ключови фигури в управлението, политическите анализи не закъсняха.

Антон Кутев определи ситуацията като „добре изигран театър“, който подготвя властта за преминаване в нов етап. По думите му взаимното противопоставяне между Борисов и Делян Пеевски е в основата на случващото се.

„Основният човек, с когото Борисов се измерва във властта, е Пеевски. Според мен и двамата имат цели – единият иска премиерския пост, другият – официално участие в управлението. Вероятно накрая ще се разберат“, коментира Кутев.

По думите на Кутев, изборите в Пазарджик не са изненада, но са дали ясен сигнал за промяна в баланса на силите.

„ДПС - Ново начало“ се превърна в първа политическа сила в местния парламент, докато ГЕРБ остана едва шести с около 6% от гласовете – резултат, който според Кутев отразява реалния електорален дял без контролиран вот.

„В момента Борисов има конкуренция от един голям майстор на организирания вот – Делян Пеевски. Именно в Пазарджик видяхме как корпоративният вот се пренасочва“, каза той.

Кутев прогнозира, че следващият етап ще бъде опит за договаряне между Борисов и Пеевски – възможен сценарий е лидерът на ГЕРБ да поеме премиерския пост, а Пеевски да влезе официално във властта чрез ново коалиционно споразумение.

В същото време той очаква БСП и „Има такъв народ“ да останат в управлението, независимо от бъдещите промени, тъй като нямат шанс да участват в следващи управленски конфигурации.

Антон Кутев коментира и спекулациите за евентуална партия около президента Румен Радев:

„Ако Радев реши да влезе в политиката със собствена формация, това може да стане много бързо. Той не разчита на местни структури като традиционните партии. Но решението ще е изцяло негово и никой няма да го знае предварително.“

Вижте още във видеото.

