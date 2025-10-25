ГЕРБ за бюджета: Няма да има промяна в данъците. Опозицията: Бюджетът закъснява

Няма да има промяна в данъците за следващата година. Ангажимент за това пое партията мандатоносител. Проектът на бюджета трябва да е готов до 6 дни.

1 млрд. повече за пенсии, 1,2 млрд. повече за заплати. Такъв ангажимент пое Бойко Борисов в Разград, където говори пред младежите на ГЕРБ. А крайният срок за внасяне на бюджета за догодина е петък, 31 октомври.

Властта успокоява, че всичко върви по план и забавяне няма да има. Опозицията обаче е категорична - забавяне има, а параметрите на бюджета са неясни. Те припомнят, че допълнителни усложнения са възможни, защото за пръв път бюджетът не е в лева, а е в евро.

И предлагат конкретни мерки в сферата на облагането и осигуровките.

От ГЕРБ обявиха, че вече сме на финалната права на първата план-сметка в евро.

1 млрд. повече за пенсии, 1.2 млрд повече за заплати, данъците не се пипат.

От ПП-ДБ са разработили свои конкретни предложения в различни сфери. Те искат майките да получават пълен размер на майчинските за целия период, за да не са принудени да избират между кариера и отглеждане на дете. Нова мярка е и идеята държавата да поеме здравното осигуряване на майките, за да може да не се дискриминират при наемане на работа младите жени.

„Решаваме проблема като прехвърляме здравните осигуровки от бизнеса към държавата. По този начин бизнесът ще назначава млади жени и дискриминацията ще изчезне“, каза Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

Според „Възраждане“ бюджетът вече е закъснял. И настояват за по-сериозно облагане на свръхпечалбите, хазарта, концесиите и минната индустрия. И съкращения в администрацията.

„Държавната администрация да бъде намалена като бройка. Не парите в нея. Считам, че е нужно редуциране, например две министерства изцяло да се закрият - Министерство на електронно управление и Министерство на иновациите и растежа“, заяви Димо Дренчев от „Възраждане“.

Опозиционните партии одобряват идеята за ръст на минималната заплата, но искат да знаят по какъв механизъм ще се повишава тя.

