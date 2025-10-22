bTV научи, че днес е имало среща на партиите, които са в управлението за Бюджет 2026, но повече подробности на този етап не са известни.

По закон всяка година бюджетът трябва да е внесен в Народното събрание до 31 октомври. Преди това обаче трябва да мине през тристранен съвет, както и през Министерския съвет.

Заложените срокове вече са пропуснати.

До момента не са известни никакви параметри, а това е първата финансова рамка в евро. Заради това той е трябвало да се представи и в Брюксел.

На този фон правителството вчера емитира нов дълг в размер на 300 млн.лв. Така заемите през тази година минаха 17 млрд. лв.

Едно от увеличенията, за които е постигната договорка от 2026 г. за заплатите на младите лекари. Те ще бъдат разписани в бюджета на Здравната каса.

„Всички промени свързани с възнагражденията поискани от младите лекари да бъдат удволтетворени като това включва не само младите лекари и професионалистите по здравни грижи, а всички работещи в системата на българското здравеопазване“, заяви Костадин Ангелов, председателят на Комисията по здравеопазване .

„Очакваме в следващата седмица - две да има срещи и да се уточни как точно ще се случат нещата“, коментира д-р Калина Божилова.

След като тази година заплатите в МВР бяха увеличени с 50%, догодина не се предвижда служителите на силовото ведомство да имат подобен ръст на парите.

„Министерството на вътрешните работи не е предлагало извънредно увеличение на заплатите, различно от това, което би предложило Министерство на финансите“, обяви вътрешният министър Даниел Митов.

Колко обаче би било увеличението на заплатите в публичния сектор засега е неизвестно. Заради липсата на параметри по бюджета, депутатите днес влязоха в спор.

„След като съм осигурил мнозинство на правителството и на премиера Желязков, аз съм осигурил, без да има никаква щета отникъде, да седнат да се разберат за бюджета вече четирите партии“, каза Бойко Борисов.

„Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да вземат тежките политически решения, най-вероятно ще има закъснения в тази процедура“, каза Асен Василев.

„Ние все още нямаме проектобюджет, което е прецедент за 35 години, досега не се е случвало Министерски съвет да не си изпълни собствения график“, каза Костадин Костадинов.

„Самият факт, че не е внесен бюджет до този момент от партия „мафия“ не са много сигурни дали искаме да влезем или не искаме в еврозоната“, каза Красимира Катинчарова.

Все още няма яснота кога ще бъде представен Бюджет 2026

