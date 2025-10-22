"Тепърва имаме още разходи. Те идват от "снежна топка" - знаем, че когато търкаляме снежна топка, тя нараства. Това идва от разходите, които са извън бюджета - например увеличаването на всички разходки в публичната администрация - МВР, спецслужби, образование. Харченето е много по-голямо от приходите. Така Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ, коментира бюджета в предаването "Лице в лице".

Идва първият бюджет в евро. Шефът на БНБ Радев изрази тревога. Публичните финанси са под натиск. Буферите отслабват.

"Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част, от гледна точка на фискалната позиция на страната да бъде консолидирана и да можем да намаляваме дефицита", коментира Любомир Каримански.

"Не е нормално, когато имаме разстяща икономика да имаме по-голям дефицит или разстящ дефицит", заяви Каримански и добави: "Ако отчетем август месец дефицита на България - той е около 2,4 от БВП или 5 млрд 215 милиона. Спрямо миналата година август месец - дефицитът е нараснал с 210%. "

Според него приходите не вървят, както е било планирано. В ДДС-то не се изпълняват приходите, както трябва да е. Имаме по-малко приходи от гледна точка на ДДС, помощи, дарения, средства от ЕС, отколкото миналата година.

"Имаме и една инфлация, която е по-висока, тя се засилва. Инфлацията е помогнала на Приходната агенция да увеличи приходите", заяви още Каримански.

"Бюджетът не може самоцелно да изпълнява една техническа функция от гледна точка на това как да разпределим определена сума. Важно е какво изпълняваме като трансформационна политика. Какво правим с демографската криза, лекуване на децата, детската болница. Всичко това лиспва - проблемът не е в самият бюджет, а в политиките, които липсват", заяви още експерът.

