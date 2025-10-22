По закон всяка година бюджетът трябва да е внесен в Народното събрание до 31 октомври.

Преди това обаче трябва да мине през обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и през Министерския съвет.

До момента не са известни никакви параметри, а това е първата финансова рамка в евро.

На този фон правителството вчера емитира нов дълг в размер на 300 млн. лв. Така заемите през тази година минаха 17 млрд. лв.

„След като съм осигурил мнозинство на правителството и на премиера Желязков, сега да се разберат за бюджета вече четирите партии“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите на председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е притеснително, ако тепърва ще се обсъждат параметрите на Бюджет 2026.

„Ако сега сглобяват макрорамката, най вероятно ще има закъснение“, коментира Василев.

„Остава големия проблем с бюджета, защото ние още нямаме проектобюджет което е прецедент за 35 години. Досега не се е случвало Министерският съвет да не си е изпълнил собствения график“, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

