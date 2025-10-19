В началото на седмицата – поне на думи – правителството се разклати, в края ѝ стана ясно, че по-скоро ще се прегрупира. Но какво показват финансовите сметки, които плащаме всички?

„Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата „червена лампа“, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена“. Това коментира в предаването „120 минути“ Николай Василев - икономист, бивш инвестиционен банкер и министър на икономиката.

Той припомни, че правителството на Виденов е най-неуспешното правителство на Българския преход – символ на голямата катастрофа и големия провал.

„То управлява две години. През първата година на своето управление, когато нещата започнаха да се влошават, дефицитът им беше 3,9% от БВП. На това правителство вървим към 8% - тъмночервена ли е лампата, мига ли, какво да кажем“, попита икономистът.

По думите му дефицитът отива на 15 милиарда или повече.

Николай Василев посочи и "счетоводните хватки" на кабинета - увеличението на капитала на държавните дружества и 500 милиона лева авансов данък от банките за следващата година.

Като "голяма червена лампа" той определи Българската банка за развитие, в която правителството е изсипало 4 милиарда лева капита - "колосална сума за една банка".

"Те минават като капитализация на дружество, а не като държавен разход", посочи икономистът.

"Това са пари, които няма да са за развитие на някаква банкова дейност, а чисти бюджетни разходи", отбеляза той.

По думите му основната цел на Българската банка на развитие е била да финансира няколко олигархични групи и да играе ролята на втори държавен бюджет.

"Това не е никаква банка за развитие, а пари, които политиците имат под масата, с които да правят каквото си искат", коментира Николай Василев.

"Дори с тези шмекерии ние пак сме зле. Ние взехме част от приходите за следващата година, които тогава няма да получим. Догодина какъв ще е бюджетът", попита той.

“България фискално беше много добре. Беше шампион в Европа по всякакви показатели до преди няколко години. Засилихме се надолу по парзалката. Всяка година от 2021 г. досега все е по-зле. Румъния, която ни изпреварила и ние им завиждахме за толкова много неща, в момента закъсва бюджетно - освен че има политически кризи, ще има здраворестрективен бюджет с много болка, което нямаше нужда да се случва нито в Румъния, нито в България“, коментира Николай Василев.

„Ако продължим още по пързалката надолу, ще изпреварим Румъния, която може би сега ще вземе мерки, и ще се запътим към Франция. За справка - Франция получи още едно понижение на кредитния рейтинг сега през този уикенд. В един момент България, ако малко шампионски вървеше още нагоре, щяхме да се изравним почти по кредитния рейтинг с Франция. И накрая Гърция - това е финалната катастрофа на лавината. Това е дъното“, допълни той.

„Тази година ние няма да фалираме. Но не защото това правителството е заслужило да не фалираме, а защото от 1997 до 2008 и горе-долу до 2020 г. ние имахме изключително добра фискална политика - с излишъци, които аз подкрепям, с балансирани бюджети, които подкрепям и с малки дефицити. А сега - всяка година все по-голям дефицит надолу“, отбеляза бившият министър.

Какво още коментира икономистът - чуйте във видеото.

