В еврозоната съотношението на държавния дефицит към БВП намаля от 3,5% през 2023 г. на 3,1% през 2024 г., а в ЕС - от 3,4% на 3,1%. Това показват данните на Евростат, публикувани на 21 октомври.
В еврозоната съотношението на държавния дълг към БВП леко се увеличи от 87,0% в края на 2023 г. на 87,1% в края на 2024 г., а в ЕС - от 80,5% на 80,7%.
В това съобщение Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, предоставя данни за държавния дефицит и дълг за периода 2021-2024 г., въз основа на данни, докладвани от държавите членки на ЕС във второто уведомление през 2025 г., за прилагане на процедурата при прекомерен дефицит.
През 2024 г. всички държави членки, с изключение на Дания (+4,5%), Кипър (+4,1%), Ирландия (+4,0%), Гърция (+1,2%), Люксембург (+0,9%) и Португалия (+0,5%), са отчели дефицит
Най-високият дефицит е отчела Румъния (-9,3%).
В края на 2024 г. най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП са регистрирани в Естония (23,5%), България (23,8%), Люксембург (26,3%), Дания (30,5%), Швеция (34,0%) и Литва (38,0%).
В сравнение с първото тримесечие на 2025 г., петнадесет държави членки са регистрирали увеличение на съотношението си на дълга към БВП в края на второто тримесечие на 2025 г., а дванадесет са регистрирали намаление.
Най-голямо увеличение на съотношението е наблюдавано във Финландия (+4,3 процентни пункта), Латвия (+2,7 процентни пункта), България (+2,6 процентни пункта), Португалия (+1,8 процентни пункта), Франция (+1,7 процентни пункта) и Румъния (+1,4 процентни пункта).
Най-голямо намаление е регистрирано в Литва (-1,4 процентни пункта), Ирландия (-1,2 процентни пункта), Гърция и Люксембург (и двете -1,1 процентни пункта).
