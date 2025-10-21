Това показват данните на Евростат, публикувани на 21 октомври, за държавния дълг спрямо БВП

България е сред държавите с най-високо увеличение на дълга към БВП в края на второто тримесечие

В еврозоната съотношението на държавния дефицит към БВП намаля от 3,5% през 2023 г. на 3,1% през 2024 г., а в ЕС - от 3,4% на 3,1%. Това показват данните на Евростат, публикувани на 21 октомври.

В еврозоната съотношението на държавния дълг към БВП леко се увеличи от 87,0% в края на 2023 г. на 87,1% в края на 2024 г., а в ЕС - от 80,5% на 80,7%.

В това съобщение Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, предоставя данни за държавния дефицит и дълг за периода 2021-2024 г., въз основа на данни, докладвани от държавите членки на ЕС във второто уведомление през 2025 г., за прилагане на процедурата при прекомерен дефицит.

Снимка: Евростат

През 2024 г. всички държави членки, с изключение на Дания (+4,5%), Кипър (+4,1%), Ирландия (+4,0%), Гърция (+1,2%), Люксембург (+0,9%) и Португалия (+0,5%), са отчели дефицит

Най-високият дефицит е отчела Румъния (-9,3%).

В края на 2024 г. най-ниските съотношения на държавен дълг към БВП са регистрирани в Естония (23,5%), България (23,8%), Люксембург (26,3%), Дания (30,5%), Швеция (34,0%) и Литва (38,0%).

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г., петнадесет държави членки са регистрирали увеличение на съотношението си на дълга към БВП в края на второто тримесечие на 2025 г., а дванадесет са регистрирали намаление.

Снимка: Евростат

Най-голямо увеличение на съотношението е наблюдавано във Финландия (+4,3 процентни пункта), Латвия (+2,7 процентни пункта), България (+2,6 процентни пункта), Португалия (+1,8 процентни пункта), Франция (+1,7 процентни пункта) и Румъния (+1,4 процентни пункта).

Най-голямо намаление е регистрирано в Литва (-1,4 процентни пункта), Ирландия (-1,2 процентни пункта), Гърция и Люксембург (и двете -1,1 процентни пункта).

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK