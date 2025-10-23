dalivali.bg
Премиерът предупреди: България трябва да представи първия си бюджет в евро до утре

Това е срокът, подаден от Европейската комисия на България

Десислава Минчева Десислава Минчева

Публикувано в  19:52 ч. 23.10.2025 г.

До утре е срокът, подаден от Европейската комисия на България за представяне на първия бюджет на страната ни в евро.

Темата беше коментирана днес от премиера Росен Желязков в Брюксел, където той представя страната ни на срещата на върха на европейските лидери.

„Ако до 24 ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база на действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета“, обяви премиерът.

