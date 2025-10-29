Няколко чуждестранни партньори на руската петролна компания "Лукойл" са заявили пред ТАСС, че временно преоценяват участието си в съвместни проекти с компанията, след като Съединените щати и Обединеното кралство въведоха санкции срещу "Лукойл" и нейните дъщерни дружества, информира руската новинарска агенция.

Френската "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), която заедно с "Лукойл" притежава рафинерията "Зееланд" (Zeeland) в Нидерландия, съобщи, че извършва дейността си в пълно съответствие с международните санкции.

"ТоталЕнержи" е запозната с изявлението на "Лукойл" от 27 октомври 2025 г. за продажба на международните ѝ активи. В момента оценяваме последиците и проучваме алтернативите, които могат да се приложат като акционер в рафинерията, за да се гарантира непрекъснатостта на дейността в съответствие с приложимите санкции", заявиха от пресслужбата на компанията.

Рафинерията "Зееланд" е съвместно предприятие, в което "ТоталЕнержи" притежава 55 процента, а "Лукойл" – 45 процента чрез търговското си дъщерно дружество "Литаско" (Litasco).

Японската "Инпекс" (Inpex), която заедно с "Лукойл" разработва Блок 10 (находище "Ериду") в Южeн Ирак, също анализира ефектите от санкциите и тяхното въздействие върху проекта. Компанията отказва да коментира бъдещите си планове, уточнява ТАСС. "Лукойл" е оператор на проекта с дял от 60 на сто, докато "Инпекс Южен Ирак" притежава 40 процента.

На свой ред "Шел" (Shell) - един от основните акционери в находището "Карачаганак" в Казахстан, където "Лукойл" държи 13,5 процента, отказва да коментира възможността да изкупи дела на руската компания на фона на плановете ѝ за продажба на международните активи.

В България руският концерн държи пълен контрол върху най-голямата рафинерия в страната – "Лукойл Нефтохим Бургас".

Припомняме, че Министерството на финансите на САЩ включи "Лукойл" и нейните дъщерни дружества в нов пакет от санкции по-рано този месец. В средата на октомври Обединеното кралство също добави компанията в санкционния си списък.

Ограниченията на САЩ не се отнасят до сделките с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", докато британските санкции обхващат допълнително находищата "Карачаганак" в Казахстан и "Шах Дениз" в Каспийско море.

В отговор "Лукойл" обяви, че възнамерява да продаде международните си активи заради въведените рестрикции. Компанията вече разглежда оферти от потенциални купувачи. Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври.

Активите на "Лукойл" в чужбина

Чрез дъщерното си дружество "Литаско","Лукойл" притежава две рафинерии в Европа – "Петролел Лукойл" (Petrotel Lukoil) в Румъния и "Лукойл Нефтохим Бургас" в България, както и 45 процента от рафинерията "Зееланд" в Нидерландия.

Към края на 2024 г. компанията разполага с мрежа от над 2456 бензиностанции в чужбина, включително в САЩ и Европа. В България компанията има верига от над 200 собствени и франчайзингови бензиностанции в цялата страна.

"Лукойл" участва и в значими международни проекти – сред тях са "Шах Дениз" в Азербайджан (19,99 на сто), "Карачаганак" и "Тенгиз" в Казахстан (13,5 на сто и 5 на сто), находищата "Канлим–Хаузак-Шади" и "Гисар" в Узбекистан, както и "Западна Курна-2" и "Ериду" в Ирак. В Абу Даби компанията притежава 10 на сто от проекта "Гаша".

В Африка "Лукойл" участва в проекти в Египет, Камерун, Нигерия, Гана и Република Конго, а в Мексико – в няколко блока, разработвани съвместно с италианската "Ени" (Eni) и мексиканската "ПетроБал" (PetroBal).

