Призив към властта - да отложи за България влизането в сила на американските санкции над Лукойл.

Малките бензиностанции у нас обявиха, че ако рафинерията в Бургас спре, те имат запаси за не повече от седмица.

Българската петролна и газова асоциация успокои: ако рафинерията в Бургас спре от 21-ви ноември, когато влизат в сила санкциите, страната има запаси за 90 дни.

"И ние разглеждаме различни алтернативи, но ще бъде много трудно. Това, което трябва да мисли правителството е рафинерията да продължи да работи", коментира Светослав Бенчев, председател на българската петролна и газова асоциация.

По-малките бензиностанции обаче нямат резервен вариант.

"В момента резервния вариант е правителството да реагира по най-правилни начин, за да няма прекъсване на зарежданията и доставките", коментира Димитър Хаджидимитров.

Днес правителството запази мълчание. В петък беше задействан авариен план за намиране на изход от ситуацията, включително на общо европейско ниво.

"Ние сме във връзка с американските си партньори, със службата, която налага тези санкции с оглед на тяхното прилагане по правилен начин и с оглед на необходимостта от обезпечаване на работата на рафинерията", коментира Георги Георгиев, министър на правосъдието.

Санкциите засягат и други страни в нашия регион, обясниха експертите. Като Румъния и Унгария например. Рафинериите в Гърция пък нямат достатъчно количества, за да подсигурят и българския пазар.

"За да доставим количествата за един ден, които са необходими за странта, над 350 цистерни трябва да преминават денонощно границата", казва още Бенчев.

Енергийните доставки за Европейския съюз не са застрашени, успокоиха днес от Европейската комисия.

"Следим за сигурността на енергийните запаси във всички страни-членки и разбира се, ние сме готови да ги подкрепим", коментира Ана-Кайса Итконен, говорител на ЕК.

Засега потребителите запазват спокойствие.

"Като всяко друго поскъпване естествено, че се отразява по някакъв начин, защото рефлектира по другите стоки иначе като гориво, дето се казва, може и да се качим на градския транспорт", коментира Николай Гарелов.

В случай, че не се случи нещо извънредно, и големите и малките търговци не очакват сериозно поскъпване на горивата на световните пазари.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK