Управляващите признаха, че е отправено питане към Министерството на финансите на Съединените щати за това възможно ли е отлагане на санкциите за бургаската рафинерия.

За това съобщи още вчера авторитетното европейско издание "Политико".

Вашингтон наложи ограничения на големи руски енергийни дружества, сред които и Лукойл, които притежават и рафинерията в Бургас. Санкциите трябва са влязат в сила от 21 ноември, а властта в София увери, че стигне ли се до спиране на рафинерията, гориво има до края на годината.

Като превантивна мярка в края на седмицата парламентът забрани износа на гориво. Сега се обмислят няколко варианта: освен отлагане на санкциите, възможност за назначаване на особен управител, продажба и дори изкупуване на актива.

Според опозицията управляващите се закъснели.

Снимка: bTV

"Задали ли сте въпрос до Вашингтон дали може да продължи работа – задали сме няколко варианта. В непрестанна връзка сме и чакаме различните варианти да бъдат оценени като опция от американска страна", заяви Павела Митова от ИТН.

"Твърде късно са се сетили да говорят със САЩ. Мина доста време и чакахме правителството да има план още преди", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.

