Българското правителство проучва възможностите за отсрочка на американските санкции спрямо "Лукойл", които пряко засягат бургаската рафинерия, твърди авторитетното европейско издание "Политико".

Според източници на изданието притесненията на София са, че на 21 ноември, когато санкциите на Вашингтон влизат в сила и рафинерията спре, това ще доведе до сериозен недостиг на гориво, общественото недоволство и проруски популисти.

Ако се стигне до затруднение, "това може да ускори падането на правителството, което ще засили подкрепата за българския президент", твърдят още източниците на "Политико".

Експерти, до които изданието се е допитало, са скептични за подобен политически сценарий.

