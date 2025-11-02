Според свидетели дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол

Кола отнесе поне 6 автомобила в центъра на София, шофьорът е с положителна проба за алкохол (СНИМКИ)

Инцидент на столичния бул. „Витоша“ 93 – кола е отнесла поне 6 паркирани автомобила. Това потвърдиха от СДВР за bTV.

От споделени кадри във Фейсбук групата „Катастрофи в София“ става ясно, че причинителят на сблъсъка е управлявал мощна кола, известна немска марка.

Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол. Причинителят на инцидента казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха за bTV, че шофьорът, причинил сблъсъка, ще бъде задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.

На място има полиция. Няма данни за пострадали.

